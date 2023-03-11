«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» со счётом 2:1 за 11.0.
«Если железнодорожники покажут такой же качественный футбол, как в игре с «Ростовом», то даже выездной матч в Грозном может принести им очки. Постепенно дела у команды налаживаются, и это замечательно.
Сейчас «Локомотиву» надо выбираться из зоны стыковых матчей, ему очень нужны победы. Однако лёгкой она точно не будет. Ожидаю победу железнодорожников и обмен голами».
Экспресс с коэффициентом 7.42.
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