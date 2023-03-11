«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» со счётом 2:1 за 11.0.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Если железнодорожники покажут такой же качественный футбол, как в игре с «Ростовом», то даже выездной матч в Грозном может принести им очки. Постепенно дела у команды налаживаются, и это замечательно.

Сейчас «Локомотиву» надо выбираться из зоны стыковых матчей, ему очень нужны победы. Однако лёгкой она точно не будет. Ожидаю победу железнодорожников и обмен голами».

Экспресс с коэффициентом 7.42.

Петржела считает, что Личку могут пригласить российские топ-клубы.

Бензема обвинил главного тренера сборной Франции Дешама во лжи.

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов мог перейти в «Аталанту».

Сычёв: думаю, в сборной Дзюбы больше не будет, это бессмысленно.