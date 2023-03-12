«Зенит» — «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Химки» в 19-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» в первом тайме больше 1.5 за 2.30.

«Зенит» под крышей, в комфортных условиях будет принимать обновлённые «Химки» Спартака Гогниева. Если плясать от «Зенита», найти ставку с хорошим коэффициентом очень сложно, потому что он явный фаворит. Если же плясать от «Химок», то можно просто взять гол подмосковной команды за 2.6 и поболеть за него. Но, мне кажется, если «Зенит» правильно настроится и будет сконцентрирован, то получится вариант, как с «Пари НН», когда соперник с трудом переходит центр поля, а «Зенит» после прессинга моментально мяч себе возвращает. С огромным преимуществом «Зенит» провёл игру против «Пари».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Химки» только строятся. Еще при Юране они отобрали очки у «Зенита» в самом начале чемпионата, но тогда ещё «Зенит» праздновал победу над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке. Здесь же ситуация несколько иная. Если «Спартак» выиграет свой матч у «Факела», то зенитовцы постараются снова увеличить преимущество до восьми очков. В общем, пока «Химки» будут сыгрываться, возможно, сезон закроется. Им будет очень сложно избежать разгрома, особенно если «Зенит» включит необходимые обороты и будет прессинговать так же, как с «Пари НН».

Можно сыграть «Зенит» с форой (-2,5) за 1.8. Я же выбрал вариант «индивидуальный тотал «Зенита» в первом тайме больше 1.5 мяча» за 2.3. «Зениту» нужен быстрый гол. Кассьерра или Сергеев забьют, или тот же Малком, а дальше зенитовцы будет планомерно соперника раскатывать, создавать моменты и забивать. Мы видим, что в хорошей форме Малком, Мостовой, да и другие ребята. В хорошем, бодром духе «Зенит» выходит на официальные игры. В домашнем матче с «Химками» это надо продемонстрировать», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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