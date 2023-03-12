ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.04.
«19-й тур РПЛ. Сразу после этой игры в чемпионате команды проведут ещё два матча между собой на Кубок России.
Первый тур в новом году прошёл для команд неудачно. На последних минутах самарцы пропустили гол от «Динамо», а ЦСКА в упорной борьбе проиграл «Сочи».
Это были очень похожие матчи с небольшим количеством голевых моментов при большом количестве борьбы. На данный момент это «низовые» команды.
ЦСКА точно будет играть с оглядкой на собственные ворота. А «Крылья» умеют играть организованно сзади, искать свои шансы на контратаках и по возможности контролировать мяч.
Думаю, что голов в этом матче будет немного. Мне кажется, что в первом тайме вообще голов не будет. Не удивлюсь, если финальный счёт будет 0:0.
ЦСКА очень нужны очки, команда находится на пятом месте, хотя «Крылья» недалеко от зоны стыковых матчей. Так что очки нужны всем. Я поставлю на ТМ (1) гол в первом тайме. А также ТМ (2.5) гола в матче», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 4.73.
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