ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 19-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: ЦСКА забьёт первым за 1.60.
«ЦСКА будет принимать «Крылья Советов», через несколько дней у этих команд ещё и кубковая игра между собой. Осинькин говорил: в команде не удивились, что достался именно ЦСКА. Армейцы не лучшим образом вошли в весеннюю часть, хотя кубковая победа над «Краснодаром» была впечатляющая (3:0), а могли забить и гораздо больше (пенальти Карраскаль не реализовал). Но следующие два выезда в Краснодарский край ничего хорошего армейцам не принесли. Ни одного момента, ни одного забитого мяча с «Краснодаром» в ответной встрече. С «Сочи» поражение – 0:2. Сейчас ЦСКА возвращается домой, в родные и уютные для себя стены. Но не знаю, сколько болельщиков придёт с этим Fan ID.
Но ЦСКА дома очень рьяно и агрессивно начинает, если мы вспомним тот же матч с «Краснодаром». Очень хороший прессинг армейцев заставляет соперников ошибаться. Этого не делали динамовцы в прошлом туре против Самары, а армейцы, скорее всего, будут делать. И «Крыльям» будет очень непросто, хотя у них хороший выход из обороны – через пас. Но армейцы могут наказать за счёт прессинга.
Я бы сыграл вариант «первый гол в матче – ЦСКА» за 1.6. И на одном мяче армейцы могут не остановиться, хотя в последних двух случаях они побеждали самарцев 1:0. Тогда очень тяжёлые были игры для ЦСКА. Два мяча давненько уже армейцы не забивали волжанам. Можно попробовать сыграть «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 мяча» за 1.75. Но основная ставка – ЦСКА откроет счёт в матче, пусть коэффициент и не очень высокий, но это всё-таки прогноз», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 4.73.
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