«Атлетик» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Примеры «Атлетик» — «Барселона».

Ставка: ничья за 3.52.

«Атлетик» очень неважно проводит нынешний отрезок сезона и выглядит слабовато по всем линиям. Клуб уступил трижды в четырёх прошлых матчах при одной ничьей и явно нуждается в хорошем результате для поднятия духа в коллективе. Баски всегда по-особенному настраиваются на противостояния с грандами, и есть все основания полагать, что каталонцев ждёт очень горячий приём на «Сан-Мамес» и решительный отпор от оппонента.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сама «Барселона» после вылета из Лиги Европы целиком сконцентрировалась на внутренних баталиях. Осечка в матче с «Альмерией» показала, что сине-гранатовые иногда способны на недооценку соперника, что может вылиться в проблемы. В двух предыдущих своих приездах в Бильбао клуб так и не сумел добиться успеха, что не прибавляет оптимизма перед очередным непростым выездом.

На мой взгляд, в этой паре всё не так однозначно, как кажется «на бумаге». Да, «Барселона» превосходит оппонента по классу и тонусу, но баски определённо будут биться до самого финального свистка. «Атлетик» не раз огорчал на своей арене каталонцев, и я рискну предположить, что в очередном свидании старых знакомых победитель так и не будет выявлен, как и в двух встречах в Бильбао до этого», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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