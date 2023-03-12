«Ростов» — «Пари Нижний Новгород»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» в 19-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: 2–3 гола в матче за 2.00.

«Закроется тур матчем на юге: «Ростов» Валерия Карпина против «Пари Нижний Новгород» Артёма Горлова. По первому матчу с «Зенитом» какое-то впечатление о «Нижнем» составить сложно: он играл в три центральных защитника, очень глубоко садился, практически не было контригры. И «Зенит» мало что позволил «Нижнему» создать. Я думаю, против «Ростова» шансов у «Пари НН» будет чуть больше, если говорить о выбеганиях в атаку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

К качеству газона в Ростове уже столько нареканий было, что лишний раз останавливаться на этом не имеет смысла. Здесь на первый план могут выйти стандарты. У «Ростова» есть Уткин, у «Нижнего» — Калинский. Здесь уже кто кого.

Думаю, будет очень плотный, вязкий футбол, с большим количеством единоборств. Здесь можно было бы сыграть на жёлтые карточки. Трехисходку я бы не решился брать: здесь всё что угодно может быть. В первом круге в августе команды выдали очень бодрый, результативный футбол (3:4). Очень здорово друг друга наказывали за ошибки. Здесь тоже вполне возможен обмен забитыми мячами, но вряд ли будет больше трёх голов. «Ростов» после возобновления сезона пока ни одной игры не выиграл. Мы знаем требовательность Карпина: он может спросить с игроков по максимуму.

Я бы остановился на варианте «2–3 гола в матче». Я уже говорил, что это одна из моих любимых ставок в последнее время на матчи РПЛ. Ничья 1:1, 2:1, 2:0 – качнуться может в любую сторону. В сверхрезультативный футбол, где будет забито больше трёх мячей, я не верю. «2–3 гола в матче» за коэффициент 2.00», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.73.

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