Малком или Промес? Эксперты назвали фаворитов гонки бомбардиров РПЛ

В очередном, 20-м туре РПЛ лидеры бомбардирской гонки выстрелили дуплетом. Зенитовец Малком забил два гола в ворота «Химок», а спартаковец Квинси Промес сделал дубль в игре с «Факелом». Теперь у обоих по 16 забитых мячей.
Букмекеры считают шансы футболистов стать лучшим снайпером РПЛ по итогам сезона абсолютно равными: поставить на Малкома или Промеса можно с коэффициентом 2.50. Третьим в букмекерских прогнозах идёт нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, на его счету 14 голов. Вероятность его победы оценили коэффициентом 5.00.
На Фёдора Чалова (ЦСКА, 11 голов) можно сделать ставку с коэффициентом 15.00, а на сочинца Кристиана Нобоа (10 мячей) предлагают коэффициент 20.00.
Экспресс с коэффициентом 5.29.
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