«Акрон» — «Локомотив»: когда матч Кубка России, во сколько начало, кто фаворит

14 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Акрон» — «Локомотив». Начало игры — в 17:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.87. Успех клуба из Тольятти оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры не считают, что матч «Акрон» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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