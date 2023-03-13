«Спартак» — «Урал»: когда матч Кубка России, где смотреть онлайн, ставки и коэффициенты

14 марта состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Урал». Начало – в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех гостей оценивается в 4.25. На ничью дают коэффициент 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры не сомневаются, что игра 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Урал» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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