Прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Атлетико»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Примеры «Жирона» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Атлетико» в этом матче хоть и является очевидным фаворитом, однако безальтернативную победу ему эксперты отдавать не спешат. За последние годы «Жирона» даже без побед смогла закрепиться в статуте достаточно неудобного соперника. Она сейчас является самой весёлой командой испанского чемпионата – разница мячей равная, в среднем в её матчах забивается больше трёх голов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Более того, «Жирона» пока обладает четвёртой лучшей атакой лиги после тройки лидеров. Сейчас хозяева в неплохой форме, одержав три победы в пяти предыдущих встречах, а в трёх последних играх с её участием в совокупности было забито 18 голов. Бело-красные вновь постараются сыграть в своё удовольствие и просто потрепать нервы защитникам команды Диего Симеоне. Тем не менее гостей такой сценарий вовсе не смутит.

Да, «матрасники» славятся скорее работой у своих ворот, однако и забить много в нужный момент они способны. «Севилья», которая в прошлом туре получила шесть голов в свои ворота, подтвердит. Поэтому сейчас в первую очередь предлагаем рассмотреть две ставки на результативность. Основной возьмём «обе забьют» с коэффициентом 1.89.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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