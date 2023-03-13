Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.98.

Эксперименты Пепа Гвардиолы уже давно приносят немало проблем «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Вот и в первом матче в Лейпциге «горожане» не смогли надавить на соперника должным образом – минимальное преимущество переросло в результативную ошибку. Тем не менее справляться со сложностями англичане умеют, а тренер точно сделает правильные выводы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Манчестер Сити» играет дома, что сейчас является серьёзным преимуществом – у них шесть побед подряд. Более того, в этих матчах хозяева лишь раз не смогли забить больше одного мяча. Стоит отметить, что они также имеют действующую победную серию в четыре игры во всех турнирах, в трёх из которых не пропустили ни одного гола и забивали в среднем больше трёх.

«РБ Лейпциг» отнюдь не стал слабее за эти две недели, и нет сомнений, что он вновь окажет достойное сопротивление. Особенно в обороне, где команда Марко Розе хоть и ошибается, но всегда исправляет собственные ошибки. Кроме того, «быки» проиграли всего в одном из десяти предыдущих матчей на чужом поле. И всё же запаса прочности для победы им не хватит, состав редеет, и в атаке предложить фавориту гостям нечего. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.98.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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