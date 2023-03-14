«Спартак» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Урал» в рамках Кубка России.
Ставка: победа «Спартака» за 1.75.
«Поговорим о матче Кубка России, в котором «Спартак» примет «Урал». Совсем недавно команды играли между собой, и тогда «Урал» дважды вел в счете, но всякий раз «Спартак» отыгрывался. Надо признать, что у московской команды много проблем в защите, в каждом матче пропускает по два мяча. Эта расслабленность оставляет изъяны в игре «Спартака», хотя красно-белые сейчас играют очень прилично. В отличной форме Квинси Промес, который забил уже 101 мяч в составе «Спартака».
«Урал» не проигрывает 15 матчей подряд, плюс показывает очень хороший футбол. Хотя надо признать, что в игре с «Торпедо» «Урал» смотрелся не так качественно, но все же стандарт свое дело сделал.
Думаю, что Абаскаль сделает определенные выводы об игре «Урала» после встречи в чемпионате России. Будет больше болельщиков, чем обычно, плюс «Спартак» явно хочет пройти в Кубке как можно дальше, плюс обломить «Урал».
Я веду к тому, что сейчас «Спартак» играет лучше, чем «Урал», плюс играет дома, плюс это первый матч, поэтому в данной встрече беру вариант с просто победой «Спартака» за 1.75», — сказал Генич.
Экспресс с коэффицентом 13.65.
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