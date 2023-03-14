«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: фрибет 2000 рублей к матчу Лиги чемпионов

14 марта пройдёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

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