«Автомобилист» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Автомобилист» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.25.

«Что и следовало доказать! Едва у «Магнитки» пропала возможность и дальше раздолбайничать и играть в расхристанный хоккей – пожалуйста, строгая и вполне приличная команда. И даже обороняется неплохо — не без греха, но всё равно неплохо. Думаю, так и будет идти по сезону – через седьмые матчи. Как далеко зайдёт – вопрос дискуссионный, но первый этап вместе с «Автомобилистом» пройдёт, сейчас я в этом практически не сомневаюсь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В чём сомневаюсь – так это в приличном количестве заброшенных шайб. Седьмые матчи вообще не про них. В седьмых матчах много шайб случается лишь тогда, когда кто-то пропускает сразу и мчится с шашками наголо сравнивать – и получает раз за разом на контратаках. Но такое бывает не часто, куда чаще всё решается в одну шайбу, поэтому возьмусь предсказать, что тотал будет ниже 5,5. И в итоге «Магнитка» в полуфинал Восточной конференции выйдет, а может, и выползет, и, может, не в первом овертайме.

Всё-таки опыт в этом деле у «Магнитки» колоссальный, и носителей этого опыта в команде хватает. В отличие от «Автомобилиста», который весьма симпатичен, но не более того», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

Эксперт: Свечников порвал крестообразные связки колена.

Защитник «Каролины»: мы любим Кочеткова.

Жамнов близок к назначению на пост главного тренера «Спартака».