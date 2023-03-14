«Акрон» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Локомотив» Москва в Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» 1-2 гола за 1.65.

Не забываем про Кубок России. Начнем с Пути регионов, где «Локомотив» отправляется в Жигулевск в гости к «Акрону». Не забываем, что матч пройдет на искусственном поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Акрон», конечно, команда играющая, победили КАМАЗ в прошлом туре Первой лиги (2:0) с потрясающими мячами. При первом, правда, была грубейшая ошибка челнинцев в обороне. А второй Понсе забил шикарным ударом с левой ноги.

«Локомотив» сейчас на позитивных эмоциях – две победы подряд в чемпионате. Игра в Грозном мощно сплачивает коллектив, потому что вдевятером отстояли, отбились, отмучились, важнейшую победу одержали.

Здесь искусственное поле. Думаю, многим противопоказана игра на таком покрытии. Дзюба не сыграет. Но есть шанс проявить себя у Ивана Игнатьева, может быть, Антон Миранчук сыграет с первых минут. В общем, «Локомотив», конечно, сильнее. Он постарается и в Кубке России продвинуться дальше. Не забываем, что это уже матч на выбывание. А в чемпионате он уже слегка ситуацию подкорректировал.

«Акрон» не очень много пропускает. Вряд ли против этого «Локомотива» он будет раскрываться, но, скорее всего, что-то пропустит. От «Торпедо» ничего не пропустили, но у соперника были моменты. Думаю, будут моменты и у «Локомотива». Вряд ли «Локо» забьет больше двух, но точно забьет.

Я бы взял вариант «индивидуальный тотал «Локомотива» 1-2 гола» за 1,65.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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