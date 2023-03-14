«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 14 марта

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» довольно неожиданно обрел интригу. Многие думали, что «Манчестер Сити» все решит в первой игре, но в итоге 1:1, и теперь команде Гвардиолы придется играть на полную мощность дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как мне кажется, «Лейпциг» перестал бояться своего соперника на протяжении 90 минут. Когда команда поняла, что может забить, сравнять счет, то это стало большим достижением для «Лейпцига».

Не думаю, что немецкий клуб поедет в Англию просто провести время. Да, шансы на проход дальше не очень высокие, но «Лейпциг» вполне может забить, поэтому предложу ставку обе забьют за 1.89. Мне кажется, что такая ставка заслуживает даже 8 баллов по 10-балльной системе», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

«Газпром» станет спонсором чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Полузащитник «Спартака» Умяров пропустит три месяца после операции.

Агент: Сердар Азмун примет участие в товарищеском матче со сборной России.