«Порту» — «Интер»: прогноз Егора Титова на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Интер» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Порту» — «Интер» — одна из самых непредсказуемых пар. Да, первый матч миланцы выиграли, но не без большой доли везения. У португальцев моменты были даже посолиднее. Но в большинстве «Интер» сумел дожать соперника. Счёт 0:1 оставляет неплохие шансы «Порту», тем более сейчас не действует правило гостевого гола.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Уверен, что игра снова будет плотной, очень жёсткой. Надо ждать большое количество нарушений, карточек. А вот с голами наверняка будет напряжёнка. Каждый мяч в этой паре на вес золота. Только если «Интер» поведёт в счёте, «Порту» может раскрыться. Но не жду, что это произойдёт в первой половине. Изначально все будут осторожничать.

Для меня здесь самая лучшая ставка – тотал меньше 2.5 мяча. Невероятно важен и для тех, и для других выход в четвертьфинал. Команды постараются исключить малейшие ошибки. Очень вероятен овертайм в этой встрече», — сказал Титов.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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