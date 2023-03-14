ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 6.5 за 2.05.

«Северсталь» уже не просто прыгнула выше головы. Она совершила почти невозможное, если сравнить бюджеты этих соперников по четвертьфиналу Западной конференции. Более того, думаю, можно с большой долей уверенности сказать, что больше мы такой «Северстали» не увидим, поскольку Андрей Разин наверняка получит летом новое предложение. А если ещё к тому же завалит команду Сергея Фёдорова…

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Но не думаю, что до этого дело дойдёт. Эта серия имеет чёткий домашний оттенок – хозяева в ней побеждают в два раза чаще, чем гости. Одну победу «Северсталь» в Москве уже вырвала, пусть и в овертайме, но снаряд дважды в одну воронку не падает.

Как и в другом седьмом матче, не представляю себе большого количества заброшенных шайб, за исключением одного сценария. Если «Северсталь» быстро пропустит пару шайб, полезет отыгрываться и на контратаках поймает ещё, после чего бросит играть. Но вероятность такого события крайне мала, поэтому можно смело закладываться на тотал ниже 6.5. И на победу ЦСКА, который за счёт преимущества в классе своих игроков всё-таки пережмёт-передавит череповчан. Причём сделает это в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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