«Спартак» — «Урал»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Спартак» — «Урал».

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

«Спартак» в четырёх матчах второй части сезона добыл три победы и не сумел переиграть именно нынешнего противника, сыграв с ним вничью в рамках чемпионата. Красно-белые набрали приличный темп и выглядят хорошо физически и функционально. Да, в прошлой встрече РПЛ «Факел» заставил их немного понервничать, но победа явно поднимет настроение перед кубковой игрой, да и желание оказаться сильнее при родных трибунах тоже добавит мотивации москвичам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал», в свою очередь, и сам пока идёт без поражений после каникул и тоже смотрится довольно конкурентно. Да, качество оппозиции у екатеринбуржцев было несколько ниже, чем у соперника, но им удалось показать хороший футбол и характер в своих противостояниях. Минимальная победа над «Торпедо» положительно скажется перед очередным противостоянием в столице, но повторить недавний успех в РПЛ будет теперь, как мне кажется, не так просто.

На мой взгляд, в этой паре принимающая сторона выглядит фаворитом, и стоит отдать предпочтение именно «Спартаку». Московский коллектив имеет желание обыграть неуступчивого соперника и постарается одержать верх перед ответной игрой в Екатеринбурге. «Уралу» по силам вновь устроить неприятности красно-белым, но добиться положительного исхода гостям вряд ли удастся», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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