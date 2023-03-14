«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.02.
«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На прошлой неделе из турнира уже вылетел «ПСЖ», мечтавший о победе в еврокубке. «Горожане» тоже больше всего желают выиграть Лигу чемпионов. Так что не думаю, что «Лейпциг» сможет встать на пути английского гранда.
Да, пару недель назад в их первом матче немецкий клуб смотрелся весьма неплохо — не дал сопернику выиграть. «РБ» не лучшим образом провели первый тайм, пропустив. Но вот во второй 45-минутке подопечные Марко Розе сыграли лучше и смогли сравнять счёт. Итог — 1:1.
После первой встречи с «Ман Сити» «Лейпциг» провёл несколько игр в чемпионате Германии. Там «быки» уступили в одном из матчей «Боруссии» Дортмунд (1:2), борющейся сейчас за первое место. Сами подопечные Розе в таблице идут третьими.
«Манчестер Сити» тоже идёт высоко в таблице АПЛ — сейчас клуб «сидит на хвосте» у лидирующего «Арсенала». Пара ошибок «канониров» — и «горожане» могут сразу оказаться на первой позиции.
Тем более сейчас подопечные Гвардиолы набрали ход. После матча с «Лейпцигом» команда выиграла в четырёх встречах кряду. Три раза за этот период «горожане» ещё и добыли сухую победу.
Я тут не сильно верю в шансы «Лейпцига». «Манчестер Сити» играет у себя дома. Плюс для команды Гвардиолы, можно сказать, что Лига чемпионов уже важнее АПЛ. Так что сегодня явно стоит ждать доминирующего выступления от «горожан», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффицентом 13.65.
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