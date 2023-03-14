Прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь» с коэффициентом 2.25

Представляем вашему вниманию прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА — «Северсталь».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.25.

Действующий обладатель Кубка Гагарина оказался в сложнейшей ситуации. «Северсталь» сопротивляется с таким ожесточением, что раз за разом ставит хоккеистов ЦСКА в тупик. Складывается впечатление, что армейцы до конца не осознали, что начался плей-офф. В последней встрече они действовали вяло и безынициативно в атаке. Вытекающие из логики игры удаления, грубые ошибки в обороне, отвратительная реализация голевых моментов — вот чем запомнился ЦСКА в последней встрече. Если Фёдоров не разбудит команду, у Кубка Гагарина будет новый владелец.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вряд ли перед стартом серии хоккеисты «Северстали» предполагали, что сумеют трижды выиграть у грозного соперника, но Андрей Разин подготовил команду к плей-офф прежде всего психологически. Его хоккеисты действуют без особого давления, с хорошим настроем и мотивацией. «Рыси» победили в шестой встрече серии со счётом 3:0 и записали второй в своей истории матч на ноль. Они не боятся состязаться с соперником в открытом хоккее, делая акцент на быстрые и резкие атаки с ходу. Вряд ли Разин будет менять стиль в седьмой игре и садиться в оборону — против комбинаций ЦСКА не будет шансов. А вот в обмене ударами у «Северстали» появится возможность победить.

Весьма вероятно, что седьмая игра серии продолжит результативный тренд. В четырёх из шести матчей заброшено минимум шесть шайб. Разин не будет отходить от своего фирменного хоккея, а Фёдоров побеждает, когда использует атакующую схему. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.25. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч!

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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