«Ахмат» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Краснодар» в Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: «Ахмат» забьёт первым за 1.95.
«Чудовищную игру показал «Ахмат» в матче против «Локомотива». И Ташуев сразу об этом сказал в послематчевом интервью: игроки почувствовали, что на классе могут обыграть кого угодно. Думаю, был серьезный разговор внутри «Ахмата» и со стороны руководства, и со стороны тренерского штаба.
«Краснодар» играет очень неровно, очень разбалансированно: хорошая атака, но с грубейшими ошибками в обороне. В Грозном всегда играть очень тяжело. Там перестелили газон. В каком он будет состоянии – непонятно. Там будет третья подряд игра: был матч с «Локомотивом», в понедельник «Алания» играла с «Кубанью».
«Ахмат» перезаведенный, перевозбужденный после неудачи с «Локомотивом», не удалось забить, играя в большинстве. Наверное, был эмоциональный разговор внутри команды. Корректировочки сделает Сергей Ташуев. «Ахмат» сразу побежит прессинговать, как он умеет это делать, и постарается «Краснодар» наказать. Сам «Краснодар» играет авантюрно — выходит из обороны через пас, время от времени он сам себе привозит моменты. Я бы взял вариант – «Ахмат» забьет первым за 1.95», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.18.
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