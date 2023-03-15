«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на игру Кубка России

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.34.

«Только что команды играли между собой в чемпионате. Это, наверное, не очень удобная история, потому что ЦСКА одержал победу с крупным счётом. Когда приходится играть два таких матча подряд, как раз крупная победа может сбить с толку. У «Крыльев» есть реваншистские настроения, я думаю, есть желание показать, что они команда, которая может играть против ЦСКА, и ей есть чем крыть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сами армейцы в прошлом матче забили четыре мяча. Мы знаем, что у них не всегда так легко идёт игра в атаке, но всё-таки думаю, что ЦСКА – фаворит этой встречи. Учитывая, что сезон толком не разогнался, им будет чуть-чуть проще настроиться, чем тем же «Крыльям», которые только что крупно проиграли.

Я поставлю на победу ЦСКА с большим коэффициентом – 2.34. Понятно, что это кубковый матч, но будем считать так, что армейцы нашли бреши у своего соперника и постараются ими воспользоваться. Шансы на это у них достаточно хорошие», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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