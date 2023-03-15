«Реал» Мадрид — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Реала» за 2.34.

«Ливерпуль» приедет в гости к «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча несколько недель назад завершилась разгромом «красных». Я думаю, что и в ответном матче мадридцы не позволят сопернику пройти дальше в турнире.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ливерпуль» показывает разные результаты в последнее время. После крупного проигрыша «Реалу» в первом матче ЛЧ (2:5), подопечные Юргена Клоппа смогли разгромить «Манчестер Юнайтед» — 7:0. Мне казалось, что «мерсисайдцы» начинают набирать форму, однако уже на следующих выходных они проиграли аутсайдеру АПЛ – 0:1 с «Борнмутом».

«Реал» после первой игры с «Ливерпулем» тоже выступал достаточно нестабильно – дважды клуб сыграл вничью и один раз уступил. Делила очки команда Карло Анчелотти в матчах с сильными соперниками в Примере – 1:1 с «Атлетико» и 0:0 с «Бетисом». Но вот между этими встречами «сливочные» еще успели проиграть «Барселоне» в рамках Кубка (0:1).

Да, обе команды сейчас выдают нестабильные результаты. Но в силах мадридцев я уверен намного больше. «Ливерпуль» то обыгрывает одного из сильнейших соперников в АПЛ, то проигрывает аутсайдеру лиги.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

Лодыгин: без проблем вернусь в Россию.

Агент: у Кейта Бальде нет никаких проблем с Абаскалем.

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