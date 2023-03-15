«Зенит» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 15 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Москва в Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«Безусловно, центральная игра в Кубке России – это матч в Петербурге между «Зенитом» и «Динамо», историческое противостояние. Самое крупное поражение динамовцы потерпели именно от «Зенита», и именно в Петербурге, со счётом 3:9. Сейчас на такую результативность вряд ли стоит рассчитывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» может позволить себе бросить играть, как это было в матче с «Химками». Всё так хорошо для «Зенита» складывалось: уверенно и цельно он выглядел, но потом бац — умудрился два мяча пропустить, чуть было не потерял очки против одного из аутсайдеров РПЛ.

Это кубковый матч. Здесь особая цена ошибок, особый настрой. Учитывая нынешнее состояние «Динамо», то, как они выглядят, двигаются — не думаю, что они будут раскрываться. Динамовцы пропускают – три от «Краснодара», были близки, чтобы с «Крыльями» пропустить, там только из-за VAR голы отменили. Мне кажется, Йоканович сделает акцент на обороне. Динамовцы постараются сыграть максимально плотно, чтобы не дать «Зениту» разбежаться.

Учитывая, что это Кубок и игра на вылет, думаю, много забитых мячей ждать не стоит. Мой прогноз – тотал меньше 3 мячей за 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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