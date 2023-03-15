«Наполи» — «Айнтрахт»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт».

Ставка: победа «Наполи» всухую за 2.44.

«Наполи» в семи последних матчах одержал шесть побед и пропустил всего один мяч за этот период, показывая отличную игру как в обороне, так и в атаке. Команда уверенно идёт к своему долгожданному скудетто, и помешать ей на внутренней арене завоевать чемпионство будет, на мой взгляд, нереально. В Лиге чемпионов неаполитанцы тоже демонстрируют отличный уровень конкуренции, после уверенной победы на выезде считаются явными фаворитами пары и находятся в одном шаге от прохода в четвертьфинал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается «Айнтрахта», то здесь всё не так радужно, и клуб явно утратил стабильность в последнее время. В команде стала проявляться накопленная усталость, многие игровые связи перестали работать, что тут же начало отражаться на качестве игры франкфуртцев и их результатах. «Орлы» не выигрывают четыре матча кряду и рискуют с таким темпом утратить место в еврокубковой зоне в таблице Бундеслиги. Да и после домашнего поражения от итальянцев в еврокубке отыграть такой гандикап на выезде будет крайне непросто.

На мой взгляд, в этой паре всё предельно понятно и не стоит ждать особой интриги. «Наполи» находится в отличной форме и имеет преимущество по всем параметрам над оппонентом. «Айнтрахт» прилично сдал и вполне способен вновь уступить. Учитывая отличную оборонительную работу неаполитанцев, предположу, что немецкий коллектив даже не сможет отличиться в этой встрече», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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