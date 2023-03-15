«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Москва в Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.20.

«Думаю, «Зенит» хороший урок извлёк из концовки матча с «Химками». Тогда позволили себе расслабиться, получили два мяча в свои ворота. Хорошо, что по горячим следам забили третий. Уверен, Семак обратит внимание на этот момент.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это кубковый матч, проигравший вылетает. «Зенит», конечно, явный фаворит. Дома он грозен. А когда приезжают команды из Москвы, это тройная мотивация.

Да, у «Зенита» не будет нескольких ключевых футболистов, в том числе и Малкома, который был удалён в матче со «Спартаком» в конце прошлого года. С ним в составе «Зенит» бы точно разгромил это «Динамо», которое совсем мне не нравится этой весной. Но, думаю, и так питерцы свою задачу выполнят – победят минимум в два мяча. У «Динамо» в обороне по-прежнему всё очень плохо. У «Зенита» есть Клаудиньо, Вендел, Кассьерра. Сейчас в хорошей форме Мостовой, который часто создаёт проблемы «Динамо».

Даже без нескольких лидеров «Зенит» дома разберётся с соперником, который заставит петербуржцев сыграть ответственно, с должным настроем. Ставлю на «Зенит» с форой (-1.5)», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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