«Зенит» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» Москва в Пути регионов Кубка России сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.20.
«Думаю, «Зенит» хороший урок извлёк из концовки матча с «Химками». Тогда позволили себе расслабиться, получили два мяча в свои ворота. Хорошо, что по горячим следам забили третий. Уверен, Семак обратит внимание на этот момент.
Это кубковый матч, проигравший вылетает. «Зенит», конечно, явный фаворит. Дома он грозен. А когда приезжают команды из Москвы, это тройная мотивация.
Да, у «Зенита» не будет нескольких ключевых футболистов, в том числе и Малкома, который был удалён в матче со «Спартаком» в конце прошлого года. С ним в составе «Зенит» бы точно разгромил это «Динамо», которое совсем мне не нравится этой весной. Но, думаю, и так питерцы свою задачу выполнят – победят минимум в два мяча. У «Динамо» в обороне по-прежнему всё очень плохо. У «Зенита» есть Клаудиньо, Вендел, Кассьерра. Сейчас в хорошей форме Мостовой, который часто создаёт проблемы «Динамо».
Даже без нескольких лидеров «Зенит» дома разберётся с соперником, который заставит петербуржцев сыграть ответственно, с должным настроем. Ставлю на «Зенит» с форой (-1.5)», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 12.18.
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