«Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Айнтрахт».
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.72.
«Наполи» — одна из самых ярких атакующих команд этого сезона. Даже несмотря на некоторые осечки, которые итальянцы допускают, они остаются верными себе. Это мы увидели в последнем матче с «Аталантой».
Но в этом матче, на мой взгляд, отталкиваться надо от «Айнтрахта». У него не сыграет Коло Муани, а это 50% для «Айнтрахта» с точки зрения атакующей игры. И так по первому матчу у немцев не было особых шансов, а без француза этих шансов я вообще не вижу.
Мне кажется, что «Наполи», который сейчас играет на энтузиазме, понесётся вперёд и у гостей шансов особых нет. Мой выбор – победа «Наполи» с форой (-1)», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 12.18.
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