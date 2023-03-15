«Наполи» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Айнтрахт».

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.72.

«Наполи» — одна из самых ярких атакующих команд этого сезона. Даже несмотря на некоторые осечки, которые итальянцы допускают, они остаются верными себе. Это мы увидели в последнем матче с «Аталантой».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но в этом матче, на мой взгляд, отталкиваться надо от «Айнтрахта». У него не сыграет Коло Муани, а это 50% для «Айнтрахта» с точки зрения атакующей игры. И так по первому матчу у немцев не было особых шансов, а без француза этих шансов я вообще не вижу.

Мне кажется, что «Наполи», который сейчас играет на энтузиазме, понесётся вперёд и у гостей шансов особых нет. Мой выбор – победа «Наполи» с форой (-1)», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

Лодыгин: без проблем вернусь в Россию.

Агент: у Кейта Бальде нет никаких проблем с Абаскалем.

Холанд — самый молодой игрок с 30 голами в Лиге чемпионов.