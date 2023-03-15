Прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА с коэффициентом 2.41

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.41.

«Крылья» неплохо начали вторую часть сезона, но потом без шансов проиграли на выезде ЦСКА. Игорь Осинькин ставит своей команде интересный и атакующий футбол, но когда соперник разгадывает замысел самарцев, у них сразу начинаются проблемы, которые могут вылиться в такой нелицеприятный исход.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА пока уверенно побеждает дома, но выездные матчи армейцам даются с трудом. Кубковый матч с «Краснодаром» на выезде пошёл не по плану, но там было солидное преимущество по итогам первой игры, которое позволило армейцам расслабиться. Поражение от «Сочи» так объяснить уже не получится, там ЦСКА просто сыграл хуже своих возможностей. Зато дома армейцы уверенно справились и с «Краснодаром», и с «Крыльями», забив в этих матчах семь безответных мячей.

Судя по всему, Владимир Федотов подобрал ключи к этому сопернику. «Крыльям» будет сложно отойти от обидного поражения в Москве и дома предложить сопернику что-то новое. Этот матч — отличный шанс для ЦСКА прервать череду плохих выездных встреч и наконец-то выиграть в гостях. Предлагаем поставить на победу ЦСКА за 2.41. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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