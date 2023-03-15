Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.15.
«Зенит» последние годы доминирует в РПЛ, и в текущем розыгрыше команда семимильными шагами движется к пятому кряду чемпионству. На текущий момент петербургская команда возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Спартак» на восемь очков.
Питерский клуб ударно провёл зимние сборы. Команда Сергея Семака победила в пяти матчах, три встречи завершила ничейным результатом и потерпела лишь одно поражение — во встрече с иранским «Сепаханом» (0:2). Суммарный счёт после девяти товарищеских матчей — 27:5.
Сине-бело-голубые не сбавляет оборотов и в официальной части. Команда из Санкт-Петербурга отпраздновала возобновление клубного сезона крупной кубковой победой над «Волгой» из Ульяновска (3:0), а затем с аналогичным счётом переиграла «Пари НН» в РПЛ. Впрочем, последний матч в чемпионате России с «Химками» шёл по аналогичному сценарию, но подмосковный клуб неожиданно наказал питерский клуб за шапкозакидательство. В итоге Густаво Мантуан уже в компенсированное арбитром время установил окончательный счёт в матче — 3:2.
Московское «Динамо» ушло на перерыв в статусе четвёртой команды чемпионата с отставанием в шесть очков от третьего места. Славиша Йоканович во время зимних сборов в ОАЭ и Турции демонстрировал с командой убедительные результаты — семь побед, одна ничья — во встрече с «Оренбургом» (3:3), а также лишь одно поражение — в матче с ЦСКА (1:2). Однако перенести победный импульс на официальную часть сезона бело-голубые не смогли, продемонстрировав откровенно слабую игру в обороне. Этим обязан пользоваться «Зенит». Рекомендуем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.15. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.
Экспресс с коэффициентом 12.18.
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