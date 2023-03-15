Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва с коэффициентом 2.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.15.

«Зенит» последние годы доминирует в РПЛ, и в текущем розыгрыше команда семимильными шагами движется к пятому кряду чемпионству. На текущий момент петербургская команда возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий следом «Спартак» на восемь очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Питерский клуб ударно провёл зимние сборы. Команда Сергея Семака победила в пяти матчах, три встречи завершила ничейным результатом и потерпела лишь одно поражение — во встрече с иранским «Сепаханом» (0:2). Суммарный счёт после девяти товарищеских матчей — 27:5.

Сине-бело-голубые не сбавляет оборотов и в официальной части. Команда из Санкт-Петербурга отпраздновала возобновление клубного сезона крупной кубковой победой над «Волгой» из Ульяновска (3:0), а затем с аналогичным счётом переиграла «Пари НН» в РПЛ. Впрочем, последний матч в чемпионате России с «Химками» шёл по аналогичному сценарию, но подмосковный клуб неожиданно наказал питерский клуб за шапкозакидательство. В итоге Густаво Мантуан уже в компенсированное арбитром время установил окончательный счёт в матче — 3:2.

Московское «Динамо» ушло на перерыв в статусе четвёртой команды чемпионата с отставанием в шесть очков от третьего места. Славиша Йоканович во время зимних сборов в ОАЭ и Турции демонстрировал с командой убедительные результаты — семь побед, одна ничья — во встрече с «Оренбургом» (3:3), а также лишь одно поражение — в матче с ЦСКА (1:2). Однако перенести победный импульс на официальную часть сезона бело-голубые не смогли, продемонстрировав откровенно слабую игру в обороне. Этим обязан пользоваться «Зенит». Рекомендуем ставку на победу «Зенита» с форой (-1.5) за 2.15. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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