«Ференцварош» — «Байер»: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ференцварош» – «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.
«Не пройти мимо матча команды Станислава Черчесова. «Ференцварош» сыграет против «Байера». В первом матче венгерский клуб очень достойно смотрелся, но проиграл 0:2, пропустив обидный мяч после стандарта. Но и в первом тайме были моменты у «Ференцвароша», в том числе и попадание в перекладину, да и ещё несколько подходов было.
Сейчас «Байер» в хорошем состоянии, чего не скажешь о «Ференцвароше», который неожиданно проиграл матч чемпионата «Академии Пушкаша» (1:2). Два поражения подряд при Черчесове – давненько такого не было у «Ференцвароша», если мы говорим о смешанных матчах (еврокубки плюс чемпионат).
«Байер» — команда весёлая, бегущая, сейчас много забивающая. В последнем туре забили три мяча на выезде «Вердеру», до этого три мяча забили «Монако» в гостях в Лиге Европы. Мне кажется, игра должна получиться «верховой». «Ференцварошу», хочешь не хочешь, придётся немножечко раскрываться и рисковать. Соответственно, голы быть должны. Я выберу вариант «тотал больше 2.5 мяча» за 1.80», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.00.
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