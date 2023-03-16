«Реал Сосьедад» — «Рома»: прогноз Константина Генича на ответный матч плей-офф Лиги Европы

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Рома» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.75.

«Реал Сосьедад» Альгуасиля будет принимать «Рому». Римляне победили в первой встрече — 2:0. Не сказать, что «Реал Сосьедад» плохо играл. Были моменты, Мерино при счёте 0:1 убойный момент не реализовал. Но вот недосмотрели на стандарте и пропустили второй гол в концовке. 0:2 – это, конечно, неприятный счёт для «Сосьедада», учитывая его нынешнюю форму. Сейчас он неубедительно выглядит в чемпионате. Кто знает, если он так продолжит, то может упустить четвёртое, лигочемпионское место на будущий сезон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В свою очередь «Рома» позабавила нейтрального болельщика в матче с «Сассуоло». Было и удаление, и 3:4 «Рома» проиграла в этом обмене ударами. Но очень сомневаюсь, что у Моуринью могут получиться два таких суперверховых матча подряд. Тут всё-таки игра на вылет. И «Рома», понятно, сыграет гораздо глубже в обороне, аккуратнее, внимательнее. Учитывая нынешнюю форму «Сосьедада», если голы и будут, то не больше двух.

Я бы выбрал на этот матч вариант «тотал 1-2 гола» за 1.75. Если «Сосьедад» чуть подраскроется, «Рома» может наказать на контратаке. «Верховой» игры не жду. Можно сыграть просто «тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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