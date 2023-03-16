СКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч второго раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Гагарина СКА — «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» за 5.50.
«В нынешнем сезоне СКА подошёл к плей-офф в неправдоподобно слабом состоянии. Другое дело, что «запас мощности» у питерского клуба сейчас таков, что даже эта слабость многократно сильнее «Торпедо». Которое, в свою очередь, в новейшей истории ещё никогда не было настолько мощным и слаженным.
То есть лёгкой прогулки для СКА не будет, и крови у него нижегородцы попьют немало. Быть может, даже столько, что это скажется на финале Западной конференции, куда питерцы все равно выйдут. Но попотеть им придётся настолько, что выход в шести матчах покажется определённой удачей, а в пяти – просто улыбкой фортуны. Думаю, СКА справится за шесть, как справился и с Минском.
А ещё предположу победу волжан в первой игре, которая может получиться весьма шальной и пойти по незапланированному Ротенбергом сценарию. Потом-то СКА своё нагонит и заберёт, но в первом матче может быть неожиданность. Поэтому прогнозирую достаточно весёлую игру с тоталом выше 5,5, по итогам которой «Торпедо» одержит победу, да ещё и в основное время. Но это будет только начало», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 12.00.
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