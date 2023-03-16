Прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов» с коэффициентом 3.15

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.15.

Для нижегородцев вторая часть сезона началась не совсем удачно. Сначала была победа над «Звездой» в Кубке России, которую большим достижением не назовёшь. А потом два поражения в чемпионате, от «Зенита» без особого сопротивления и очень обидное от «Ростова». В гостях у своего нынешнего соперника нижегородцы могли рассчитывать на ничью, но пенальти в добавленное время спутал все карты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростову», кроме этой тяжёлой и не совсем заслуженной победы, похвастаться нечем. Валерий Карпин зачем-то начал экспериментировать в Кубке и вылетел из верхней сетки от «Урала». Плюс поражение без шансов от «Локомотива», который начал набирать форму. Игрой подопечные Карпина тоже пока не радуют, особенно в обороне.

У хозяев может быть небольшое преимущество, но реализовать его будет сложно. «Пари» явно не хватает атакующей мощи, да и команда пока не нашла свою игру с новым тренером. «Ростов» тоже не в лучшей форме, и проблемы у него схожие. Силы команд сейчас примерно равны, и ничья станет закономерным исходом их встречи. Поставить на ничью можно за 3.15. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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