«Авангард» — «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.96.

«Авангард» стал единственной командой на Востоке, которая управилась в первом раунде Кубка Гагарина всего за пять матчей. Это, безусловно, большой плюс для омской команды. Да, матчи «ястребов» с «Сибирью» были хотя и упорными, но команда при этом получила на отдых на несколько дней больше, чем «Металлург». Да и вообще, первый круг дался омскому клубу куда проще, чем предстоящему сопернику.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Магнитка» истратила куда больше сил в серии с «Автомобилистом», но седьмой матч остался за подопечными Ильи Воробьёва, а это всегда добавляет положительных эмоций. Да и с атакой у магнитогорцев всё стало в порядке: десять шайб в двух решающих матчах с «Автомобилистом». Это говорит о том, что на длинной дистанции «Магнитка» может зацепиться. Но в первой игре, которая состоится в Омске, верх возьмёт «Авангард». Да и запрягают «металлурги» достаточно долго. Победа «Авангарда» в основное время», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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