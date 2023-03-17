«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Ньюкасл».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.60.

«Ньюкасл» наконец прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, переиграв «Вулверхэмптон». Выглядели «сороки» явно пободрее, чем в предыдущих играх, и атаковали явно разнообразнее. Исак вроде бы набирает ход, да и в целом команде пора уже было собраться, чтобы ударно провести концовку сезона.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Форест» же по-прежнему производит неоднозначное впечатление. Команда Купера может чередовать вполне приличные игры с провальными. Семь мячей пропустила она в играх с «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» за последние три недели.

Думаю, что более высокий класс «сорок» будет здесь отчётливо виден, как и в первом круге. Тогда северяне выиграли по счёту 2:0, по ударам 23-5, по ударам в створ 10-0, а по угловым 11-1. Понятно, что в гостях столь ощутимого преимущества не будет, но предположу, что как минимум ничью «Ньюкасл» из Ноттингема увезёт», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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