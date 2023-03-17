«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.71.
«Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» встретятся в 28-м туре чемпионата Англии. «Сороки» всё ещё ведут борьбу за попадание в еврокубки. Так что не думаю, что соперник из второй половины таблицы сейчас сможет оказать сопротивление подопечным Эдди Хау.
Весь сезон «сказка» «Ньюкасла» не смогла продлиться. Клуб долгое время поднимался к зоне еврокубков, доказывая, что вложенные средства не были потрачены зря. Подопечные Хау действительно хорошо играли и навязывали борьбу даже топовым соперникам в лиге.
Однако пару месяцев назад ситуация изменилась. Может быть, сказалась пауза на ЧМ-2022, может, игроки устали к середине сезона. Однако «сороки» стали часто терять очки и даже вышли на серию без выигрышей. За этот период команда Хау даже поучаствовала в финале Кубка лиги, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2). Серия без побед у «Ньюкасла» прервалась в последнем туре АПЛ. Команда смогла обыграть «Вулверхэмптон» у себя дома – 2:1. В таблице команда всё ещё идет в топ-5.
А вот «Ноттингем Форест» тоже выступает не лучшим образом в последние месяцы – клуб всё ещё идет на серии без побед. Недавно красные теряли очки с не самыми трудными соперниками по турниру – с «Вест Хэмом» (0:4) и с «Эвертоном» (2:2). В таблице подопечные Стива Купера идут намного ниже «Ньюкасла» — на 14-й строчке. От зоны вылета команда пока не сильно отрывается.
Конечно, играть на выезде в АПЛ всегда трудно. Однако сейчас я не думаю, что у «Ньюкасла» возникнут большие проблемы. Встреча с «Ноттингемом» — отличая возможность для «сорок», чтобы добиться второй виктории кряду. Думаю, свои три очка подопечные Эдди Хау без проблем наберут», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 18.30.
«Домой по паспорту не ходят». Чалов — о Fan ID.
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