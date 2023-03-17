«Ноттингем Форест» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.71.

«Ноттингем Форест» и «Ньюкасл» встретятся в 28-м туре чемпионата Англии. «Сороки» всё ещё ведут борьбу за попадание в еврокубки. Так что не думаю, что соперник из второй половины таблицы сейчас сможет оказать сопротивление подопечным Эдди Хау.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Весь сезон «сказка» «Ньюкасла» не смогла продлиться. Клуб долгое время поднимался к зоне еврокубков, доказывая, что вложенные средства не были потрачены зря. Подопечные Хау действительно хорошо играли и навязывали борьбу даже топовым соперникам в лиге.

Однако пару месяцев назад ситуация изменилась. Может быть, сказалась пауза на ЧМ-2022, может, игроки устали к середине сезона. Однако «сороки» стали часто терять очки и даже вышли на серию без выигрышей. За этот период команда Хау даже поучаствовала в финале Кубка лиги, где уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2). Серия без побед у «Ньюкасла» прервалась в последнем туре АПЛ. Команда смогла обыграть «Вулверхэмптон» у себя дома – 2:1. В таблице команда всё ещё идет в топ-5.

А вот «Ноттингем Форест» тоже выступает не лучшим образом в последние месяцы – клуб всё ещё идет на серии без побед. Недавно красные теряли очки с не самыми трудными соперниками по турниру – с «Вест Хэмом» (0:4) и с «Эвертоном» (2:2). В таблице подопечные Стива Купера идут намного ниже «Ньюкасла» — на 14-й строчке. От зоны вылета команда пока не сильно отрывается.

Конечно, играть на выезде в АПЛ всегда трудно. Однако сейчас я не думаю, что у «Ньюкасла» возникнут большие проблемы. Встреча с «Ноттингемом» — отличая возможность для «сорок», чтобы добиться второй виктории кряду. Думаю, свои три очка подопечные Эдди Хау без проблем наберут», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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