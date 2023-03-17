ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на игру второго раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 3.45.

«Вы тоже обратили внимание на то, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина нет не только ярко выраженных, но и просто фаворитов? То есть можно взять любого из восьми участников второго этапа и аргументированно объяснить, почему он в нынешнем сезоне не возьмёт Кубок Гагарина. И аргументы при этом будут не просто убедительными, а где-то даже непререкаемыми. По тому, как вечные лидеры Запада возились на первом этапе с командами, почти случайно заскочившими в плей-офф, легко сделать вывод об их дееспособности. На Востоке «Магнитка» откровенно валяет дурака весь сезон. «Ак Барс» тетёшкается с «Нефтехимиком». Остается «Авангард», но его первый соперник – сиречь «Сибирь» — «ехала с ярмарки» ещё в конце регулярки…

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть «нет в отечестве трибуна», а пара ЦСКА – «Локомотив» к тому же является на втором этапе самой непредсказуемой. Потому что может выдать «на-гора» всё что угодно, начиная от 4-0 в любую сторону и заканчивая пятым овертаймом в седьмом матче, играемом со счётом 0:0. Вот и прогнозируй тут в таких «антисанитарных» условиях.

Но в первом матче я всё-таки ставлю на «Локомотив». И вообще, чем глубже будет уходить серия, тем больше шансов станет у ярославцев, потому что, в отличие от москвичей, у них между сериями был нормальный отдых. Поэтому предположу весьма низовой матч с тоталом, не превышающим 6.5, победу «Локомотива» с минимальным преимуществом в счёте, но при этом в основное время. И – победу ярославцев в серии со счётом 4-2», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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