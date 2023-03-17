Представляем вашему вниманию прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.89.

Если вспомнить, с какими вводными «Авангард» входил в текущий сезон — уход главного тренера Боба Хартли и нескольких ключевых игроков атаки, то результатами по ходу регулярки команда Михаила Кравеца приятно удивила.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В плей-офф омичи продолжили радовать результатами. Рид Буше с одноклубниками в ударной форме подошли к плей-офф и не испытали особых проблем с одной из лучших защитных линий чемпионата. Поражение в первой встрече со счётом 1:2 (ОТ) только взбодрило команду, и в следующих четырёх встречах «Авангард» не давал повода усомниться в своих силах.

«Металлург» ударно провёл первую половину сезона, но в 2023 году «лисы» уже не отличались стабильностью результатов — выиграли лишь в 8 из 23 встреч. Собственно, пробились в полуфинал плей-офф Восточной конференции они за счёт недюжих морально-волевых качеств — по итогам семи матчей четвертьфинальной серии оказались сильнее «Автомобилиста». В решающей седьмой встрече переиграв соперника в овертайме со счётом 4:3, продемонстрировав более содержательную игру в атаке. Брендан Лайпсик с одноклубниками выполняли в среднем по 37 бросков и реализовывали 7,7% из них. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 4.5 шайбы за 1.89. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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