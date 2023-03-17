Прогноз на матч Примеры «Вальядолид» — «Атлетик»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Атлетик».

Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 1.89.

Обе команды сейчас не радуют своих болельщиков результатами. Впрочем, к «Вальядолиду» это относится в меньшей степени, ведь требования к нему ниже. Хозяева не проигрывают уже два тура подряд и по-прежнему остаются одной из лучших домашних команд второй части таблицы. Важно отметить, что бело-фиолетовые допустили на своём поле в нынешнем сезоне только четыре поражения, но три из них случились в матчах с представителями первой семёрки.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тягаться с топами им пока сложно, но причислить к таковым «Атлетик» в данный момент никак не получится. Подопечные Эрнесто Вальверде вновь угодили в кризис – четыре тура подряд не удаётся выиграть, а набрано за это время всего одно очко. Ко всему прочему, баски совершенно не умеют играть на выезде, где с середины сентября у них всего одна победа в активе. Да и та была добыта в игре с разобранной «Валенсией» (2:1).

От «Вальядолида» едва ли приходится ждать победы с учётом кадровых проблем, однако ему по силам хотя бы не проиграть. У гостей потерь не меньше, и они играют в очень энергичный футбол, который удобен сопернику. Основной ставкой рассмотрим вариант «хозяева не проиграют» за 1.88.

Экспресс с коэффициентом 18.30.

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