«Факел» – «Сочи»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Сочи» в 20-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.96.

«Очень любопытная игра нас ждет в Воронеже. «Факел» будет принимать «Сочи». Посмотрим, как сочинцы отреагируют на 0:4 от «Оренбурга». А «Факелу» надо побеждать. Он уступил «Спартаку», хотя, казалось, в мертвый матч вернулся, сумев 2 мяча отыграть. Но у «Факела» всего 1 победа за 19 туров. Это никуда не годится. Да, есть 11 ничейных результатов, да, дома воронежцы уступили лишь 1 раз — «Спартаку», а обыграли «Локомотив», не уступили «Краснодару», «Динамо», «Зениту». Команда боевитая, даже боевая, плюс будет мощнейшая поддержка своих болельщиков. Здесь ни в коем случае нельзя проигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, будет очень тяжелый и упертый матч. Обе команды играют в 3 центральных защитника, насыщают середину. Понятно, что мастерства больше у игроков «Сочи», но позволит ли поле в Воронеже комбинировать? Думаю, после четырех пропущенных мячей Бердыев сделает особый акцент на обороне. И посмотрим, как сочинская команда будет справляться с давлением воронежцев. Мой прогноз – будет тяжелая, боевая игра, минимум забитых мячей», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 36.00.

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