СКА — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч второго раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Гагарина СКА — «Торпедо».
Ставка: победа СКА за 1.53.
«С фактором внезапности СКА, хоть с грехом пополам, но всё-таки справился. И во второй игре будет готов к нижегородским наскокам в гораздо большей степени, чем был изначально. А это автоматически означает, что шансов у «Торпедо» во втором матче будет меньше.
А вот преимущество в индивидуальном мастерстве, которое не позволило волжанам реализовать буллит по ходу матча, зато позволило Яшкину вытащить матч в овертайме, уже никуда не денется. И с движением серии будет только нарастать. Ещё не снят окончательно вопрос, в котором более молодые нижегородцы попытаются укатать питерцев, но предположу, что Ротенберг и с этим справится.
Предположу, что во втором матче на смену малорезультативному хоккею придёт более результативный – в конце концов та уйма нереализованных моментов не может быть вечной из матча в матч. Даже если вратари продолжат творить чудеса. Значит, мы получим матч более содержательный, с тоталом выше 4.5. А победит в нём снова СКА, который на этот раз справится в основное время», — сказал Лебедев.
Экспресс с коэффициентом 36.00.
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