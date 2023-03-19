«Химки» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Ростов» в 20-м туре РПЛ сезона-2022/2023.
Ставка: «Ростов» забьёт во втором тайме за 1.60.
«Химки» пока что неизведанная команда, не совсем понятно, в какой футбол они играют. Состав очень сильно обновился, поменялся. Но есть футболисты, которые остались ещё с прошлого созыва. Это, к примеру, Магомедов, забивший два мяча в ворота «Зенита». Но там скорее «Зенит» пропустил, чем «Химки» забили. С «Ростовом» будет совсем другой футбол.
«Ростов» сыграл в четверг кубковый матч с «Пари НН» — победил 1:0 (Тугарев отличился). Но у «Ростова» было очень много изменений по составу. Сильные различия будут на матч с «Химками». Плюс ещё Глебов и Осипенко были заменены в перерыве. Конечно, «Ростов» можно поздравить с выходом в полуфинал своей сетки, но сейчас надо переключаться на чемпионат. «Ростов» сделает всё возможное, чтобы сохранить место в тройке. «Химки», понятно, борются за выживание. И мы видели, что качество газона на «Арене Химки» не самое хорошее, не самое лучшее. Комбинировать на таком поле будет очень тяжело.
Есть определённая закономерность в 2023 году. «Ростов» всегда забивает во вторых таймах в официальных встречах. То ли Карпин угадывает с заменами, то ли как-то «Ростов» перестраивается и ловит свои шансы, плюс стандарты здорово работают. Мне кажется, этот тренд можно поддержать с точки зрения прогноза», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 16.00.
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