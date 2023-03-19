«Пари НН» — «Торпедо»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ

Легендарный футболист, восьмикратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка России Андрей Тихонов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Пари НН» — «Торпедо».

Ставка: ничья за 3.55.

«Встречаются команды, которые хоть и находятся обе в зоне вылета, но держат между собой дистанцию аж в 12 очков. И всё же «Торпедо» пока смотрится даже слегка интереснее, несмотря на последнюю строчку. Гостевая ничья с «Краснодаром» и равная, хоть и проигранная, игра с «Уралом» говорят о том, что команду пока рано списывать со счетов. А в данном случае нижегородцы еще и в Кубке только что играли и оставили там немало сил. Домашнее поле, конечно, хорошее подспорье, но результат видится ближе к ничейному», — сказал Тихонов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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