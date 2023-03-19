«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид в рамках 26-го тура Примеры.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Снова «эль класико», но уже в рамках чемпионата Испании. «Барселона» «везёт» девять очков «Реалу». По сути, исход чемпионата Испании уже практически предрешён. Не очень понимаю, где именно каталонцы могут растранжирить такое преимущество. Но сейчас «Реалу» важно заставить «Барселону» нервничать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Барселоны» масса побед со счётом 1:0, которые были добыты в последних матчах. В Мадриде недавно «Барселона» окопалась у себя в штрафной, и такого маленького процента владения мячом я даже и не помню, но то был выездной матч.

На «Камп Ноу» болельщики не позволят сыграть так же сухо и неагрессивно. Сейчас матч должен быть живее. «Реал» сейчас в отличной форме. Он это показал в матче с «Ливерпулем».

По части ставки не буду долго томить, а возьму обе забьют за 1.75. Обычно кэф на такой матч совсем другой, намного ниже, но сейчас «Реалу» терять нечего и он будет идти вперёд. «Барселона» играет дома, поэтому уже не будет такого закрытого футбола, как в Мадриде», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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