«Интер» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Интер» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.75.

«Интер» сумел среди недели выстоять в Португалии, добыл нулевую ничью и прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов, где не участвовал уже более десяти лет. Это однозначно поднимет настроение футболистам и болельщикам перед главным дерби Италии и заставит «нерадзурри» выложиться по полной в противостоянии с догоняющим конкурентов гегемоном. Да и плотность в верхней части таблицы Серии А достаточно высока, и проигрыш может лишить миланцев места в топ-4, что только добавит эмоций и мотивации.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус», в свою очередь, уже угрожает еврокубковым представителям и добрался до седьмой строчки общего зачёта. Новость о возможном возвращении команде отобранных очков определённо скажется самым положительным образом на настроении «старой синьоры», которая вполне способна вернуть себе место в зоне Лиги чемпионов. Туринцы очень хороши в последнее время, и даже проигрыш «Роме» вряд ли сильно сказался на их мотивации и тонусе.

Главное дерби Италии предстоит, на мой взгляд, очень горячее и бескомпромиссное, несмотря на приличную разницу в местоположении оппонентов на данный момент. К этой встрече клубы готовятся всегда основательно и выйдут на поле отдать все силы в борьбе за победу. «Интер» имеет преимущество в виде своего поля и поддержки трибун, однако «Ювентус» находится в лучших кондициях и вряд ли так просто отдаст главному своему противнику три очка. Считаю, что шансы сторон на выигрыш примерно равны и не стоит ждать победителя в этой паре, учитывая все предматчевые расклады», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 16.00.

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