«Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Адмирал» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 2.54.

«В принципе, всё необходимое для прохода в финал конференции «Ак Барс» практически сделал и теперь надобности рвать филейную часть на британскую геральдику в далёком Владивостоке надобности нет. Можно пройти дальневосточный выезд в «лайтовом» режиме, взять одну победу в двух матчах, чтобы потом завершить серию мощным домашним аккордом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Адмирала» задачка многократно сложнее. Он-то точно отделаться одной победой в двух домашних матчах не может, для него даже одно поражение закрывает все вопросы сезона. Который, к слову, и без того уже можно считать сверхудачным.

То есть «Адмирал» в предстоящем матче будет ложиться костьми, а «Ак Барс» постарается этого избежать, решив задачу малой кровью. Посмотрим, что из этого получится и как соперники используют временной параметр. В любом случае второй раз ехать на Дальний Восток казанцам сильно не хочется, да и чревато это для них. Ну так ведь и Зинэтула наш Хайдярович это прекрасно понимает.

Поэтому предполагаю опять-таки весьма малорезультативный матч (а какие ещё бывают в исполнении «Адмирала»?), с тоталом, не превышающим 5.5. Думаю, что пластающийся и ложащийся костьми «Адмирал» на этот раз всё-таки доведёт дело до победного конца, даже если основного времени ему на это не хватит», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

Игорь Шестёркин стал третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Панарин обогнал Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Макдэвиду покорилось уникальное достижение в НХЛ в XXI веке.