Эксперты назвали шансы «Ростова» удержать второе место в РПЛ

Вчера в РПЛ завершился 20-й тур. «Зенит» и «Спартак» синхронно проиграли. Петербуржцы уступили ЦСКА 0:1, а красно-белые потерпели поражение в Оренбурге — 0:2. Их осечкой воспользовался «Ростов». Команда Валерия Карпина обыграла «Химки» (1:0) и вышла на второе место в турнирной таблице, опередив «Спартак» на одно очко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты оценили шансы ростовчан сохранить второе место по итогам сезона. Поставить на то, что команда Валерия Карпина займёт первое или второе место в РПЛ, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 23% вероятности. Сделать ставку на то, что «Ростов» окажется ниже, можно за 1.25 (77%).

В 21-м туре 2 апреля «Ростов» примет «Торпедо», а «Спартак» сыграет на своём поле с «Ахматом».

Экспресс с коэффициентом 6.66.

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