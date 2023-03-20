Эксперты назвали шансы «Ростова» удержать второе место в РПЛ

Вчера в РПЛ завершился 20-й тур. «Зенит» и «Спартак» синхронно проиграли. Петербуржцы уступили ЦСКА 0:1, а красно-белые потерпели поражение в Оренбурге — 0:2. Их осечкой воспользовался «Ростов». Команда Валерия Карпина обыграла «Химки» (1:0) и вышла на второе место в турнирной таблице, опередив «Спартак» на одно очко.
Эксперты оценили шансы ростовчан сохранить второе место по итогам сезона. Поставить на то, что команда Валерия Карпина займёт первое или второе место в РПЛ, можно с коэффициентом 4.00. Это примерно 23% вероятности. Сделать ставку на то, что «Ростов» окажется ниже, можно за 1.25 (77%).
В 21-м туре 2 апреля «Ростов» примет «Торпедо», а «Спартак» сыграет на своём поле с «Ахматом».
Экспресс с коэффициентом 6.66.
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