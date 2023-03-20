«Торпедо» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч второго раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч второго раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.58.

«Ну вот и всё. У волжан были шансы зацепить матч в Питере и утащить серию вглубь, где вцепиться в неё своей молодостью, банально укатав армейцев. Но, как говорится, «факир был пьян и фокус не удался». СКА взял оба домашних матча, возьмёт как минимум один гостевой и закончит серию мощным домашним крещендо. Еще не успев вывалить язык на плечо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом, в данной серии всё понятно, остаётся лишь один невыясненный вопрос: какой из двух предстоящих матчей СКА нижегородцам отдаст? Логика подсказывает, что, скорее всего, не третий. 2-1 – счёт всё-таки скользкий, всякое может случиться, и 3-0 в этом плане куда спокойнее. Да и соперник при 0-3 рыпается уже куда меньше, подспудно все понимая.

Таким образом, СКА бросит все силы именно на предстоящий матч. Ждём его тоже достаточно весёлым, с тоталом выше 5,5. А по его итогу «Торпедо» вновь будет долго бродить где-то поблизости от положительного результата, но так его и не найдёт. Причём овертайм совершенно не исключён. Но в конце концов Питер одержит в серии третью победу подряд, не доводя серию до того момента, когда на первый план выйдет торпедовская молодость», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.38.

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