Прогноз на матч Сегунды «Мирандес» — «Эйбар» с коэффициентом 3.00

Представляем вашему вниманию прогноз на матч испанской Сегунды «Мирандес» — «Эйбар».

Ставка: ничья за 3.00.

Лидеру второго испанского дивизиона предстоит сложная задача по сохранению первого места после этого тура. «Мирандес» отнюдь не тот соперник, который легко отдаёт очки фаворитам, что доказывал уже не раз на протяжении всего сезона. Сейчас «кабаны» в прекрасной форме, подтверждая качество игры результатами. В четырёх последних матчах Сегунды команда проиграла всего один раз – минимально «Тенерифе» (0:1).

Лучшие прогнозы на сегодня.

При этом хозяева обыгрывали «Вильярреал Б» (2:1) и отбирали очки у «Леганеса» (0:0), которые располагаются в первой семёрке чемпионата и ведут борьбу за повышение. Разумеется, речь не идёт о возможной победе «Мирандеса», ведь это будет полноценной сенсацией. «Эйбар» всеми силами старается закрепиться на вершине таблицы, и пока у него это неплохо получается. Гости не только одержали четыре победы в четырёх последних матчах, но и не пропустили в них ни одного мяча.

Вероятнее всего, болельщиков на трибунах ждёт очень осторожный и совсем не результативный матч. «Мирандес» умеет играть закрыто и редко пропускает больше одного гола за встречу, а забить «Эйбару» нынче и вовсе тяжело любому сопернику. Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что уже шесть матчей подряд эти команды играют друг с другом исключительно вничью. Вот и на сей раз рассмотрим вариант ничейного результата с коэффициентом 3.00.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Главный тренер «ПСЖ»: у меня нет конфликта с Месси.

Клаудиньо получил российский паспорт.

Хави: «Барселона» в матче с «Реалом» была лучшей командой.